Пластинки с дуэтом Земфиры и Чуриковой раздавили катком

Пластинки с записью совместной песни Земфиры и Инны Чуриковой пришлось раздавить катком. Об этом случае рассказал продюсер, ведущий и музыкальный критик Михаил Козырев.

«Когда мы делали с Максимом Виторганом программу «Неголубой огонек» и обнаружили, что у Земфиры есть совершенно невероятная поклонница — Инна Михайловна Чурикова. И мы предложили им спеть дуэтом вместе. И это срослось», — рассказывает Козырев.

Артистки записали песню «Непошлое». У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, «но абсолютное отсутствие чувства ритма», делится подробностями продюсер. После записи Земфире не понравились нюансы в аранжировке, хотя обычный неподготовленный человек их не заметил бы.

«Но Земфиру это выбесило до такой степени — а пластинка была уже отпечатана, потому что устная договоренность с ней была — что она потребовала материальной компенсации. Но это было не так обидно. Она потребовала уничтожить весь тираж», — говорит Козырев. В итоге все записи пришлось раздавить катком во дворе звукозаписывающей студии.

По словам Михаила, несколько экземпляров пластинки все-таки сохранились, но в продаже они никогда не появятся по юридическим причинам.