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Петербургский пианист Павел Андреев снова сыграл на озере в Мраморном каньоне

Петербургский музыкант Павел Андреев, известный своими необычными проектами, во второй раз установил рояль на платформу посреди озера в Рускеале. Там он дал вечерний концерт, после которого запустили фейерверки. 

Ранее Андреев поместил рояль на городскую свалку, где сыграл несколько композиций собственного сочинения. Таким способ он решил привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. 

Напомним, в ноябре прошлого года пианист впервые установил музыкальный инструмент на платформу посреди Мраморного каньона. Для этого его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти. В июне пианист опубликовал на своем YouTube канале видео под названием «Музыка сфер», в котором он играет на рояле композицию собственного сочинения на вершине заснеженной горы.


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