Петербургский пианист Павел Андреев снова сыграл на озере в Мраморном каньоне

Напомним, в ноябре прошлого года пианист впервые установил музыкальный инструмент на платформу посреди Мраморного каньона. Для этого его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти. В июне пианист опубликовал на своем YouTube канале видео под названием «Музыка сфер», в котором он играет на рояле композицию собственного сочинения на вершине заснеженной горы.