Монеточка: «Классическая красота обесценилась — сейчас интересно не "как", а "что"»

В творчестве для меня не существует непререкаемых авторитетов, ни одной иконы. Я восхищаюсь поэзией Цветаевой и Ахматовой, но считаю, что в искусстве без разницы, какого вы пола и возраста, если создаете что-то красивое. Проблема в том, что женщинам чаще сложнее абстрагироваться от того, что они женщины. Ужасно, когда ваш пол сужает ваши темы до размышлений о мужчине: он пришел, он бросил, вернулся, обиделся, помирились — вот это все… Я благодарна феминисткам, почет им, слава и низкий поклон за то, чем они занимаются. И говорю о том, что в восприятии роли женщины в нашей стране ощущается необходимость культурного сдвига. Я и на себе чувствую эту проблему, когда пытаюсь петь о серьезных вещах, без иронии, то мне приходится писать от мужского лица. Сложно написать песню, где лирическим героем была бы женщина и это было бы не про мужика, не про одиночество... Стремно, что серьезные стихи от имени женщины пишутся тяжелее.