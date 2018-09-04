Майк Шинода: «Я сам не знаю, что будет с Linkin Park»

Это ваш первый сольный концерт в Петербурге. Какие у вас ожидания?

В фанатском сообществе Linkin Park русские фанаты всегда были известны своей экстраординарностью, страстностью и невероятной поддержкой на концертах. Для нас они имеют очень сильную репутацию. Ребята постоянно придумывают какие-то новые флешмобы и различные активности и этим нас очень удивляют и они всегда очень тепло нас встречают, поэтому я всегда с нетерпением жду выступлений в Петербурге и Москве.

На разогреве у вас был российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов — прим.ред.). Как вам его творчество?

Вообще я не сильно знаком с русской музыкой, но Хаски, конечно же слушал и я в полном восторге. Когда промоутер прислал нам несколько вариантов для разогрева, то Хаски моментально вписался в концепцию концерта.