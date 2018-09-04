Майк Шинода: «Я сам не знаю, что будет с Linkin Park»
Спустя год после трагической смерти Честера Беннингтона, один из основателей Linkin Park Майк Шинода впервые приехал в Петербург в рамках сольного турне в поддержку альбома Post Traumatic, посвященного переживаниям утраты соратника и друга. «Собака.ru» удалось поговорить с музыкантом о пережитых эмоциях во время записи альбома и, конечно же, спросить о будущем группы.
Это ваш первый сольный концерт в Петербурге. Какие у вас ожидания?
В фанатском сообществе Linkin Park русские фанаты всегда были известны своей экстраординарностью, страстностью и невероятной поддержкой на концертах. Для нас они имеют очень сильную репутацию. Ребята постоянно придумывают какие-то новые флешмобы и различные активности и этим нас очень удивляют и они всегда очень тепло нас встречают, поэтому я всегда с нетерпением жду выступлений в Петербурге и Москве.
На разогреве у вас был российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов — прим.ред.). Как вам его творчество?
Вообще я не сильно знаком с русской музыкой, но Хаски, конечно же слушал и я в полном восторге. Когда промоутер прислал нам несколько вариантов для разогрева, то Хаски моментально вписался в концепцию концерта.
Расскажите о своем новом альбоме Post Traumatic. Насколько тяжело давалась запись, учитывая очень тяжелое время для всех участников Linkin Park?
Пластинка – описание всего того, что происходило со мной на протяжении 9 месяцев после ухода Честера. В самом начале все было очень мрачно, я просто перебирал различные идеи и эмоции, которыми был переполнен в тот период. Но в определенный момент появилась какая-то надежда, и концепция пластинки развернулась в сторону будущего – это можно почувствовать во время прослушивания песни Crossing a Line. Эта композиция – и есть «тот самый переломный момент».
Я не сильно думал над технической стороной, жанром или звучанием, все это пришло само. Я просто почувствовал невероятную поддержку всего мира, когда было нелегко, и желание двигаться дальше.
То есть весь процесс записи стал своего рода психотерапией?
Конечно, для меня это определенно было частью терапии, и одна из причин, по которой я назвал альбом Post Traumatic это то, что композиции в нем скорее описывают меня уже после пережитой эмоциональной и психологической травм. Вы знаете, ведь научно доказано, что искусство – очень полезный инструмент для восстановления после сильных потрясений. Лично для меня это отличный способ хорошенько прочистить голову и сконцентрироваться на самых обычных делах.
Вы видели граффити, посвященное Честеру Беннингтону в Петербурге?
Я видел его в сети и оно потрясающее.
Всех волнует вопрос: что будет дальше с Linkin Park? За прошедший год у вас появился ответ?Я сам бы хотел знать, что будет с Linkin Park, но ответа на этот вопрос у меня нет. Никто из команды не хотел бы оказаться в том положении, в каком мы находимся сейчас. Случилось горе, мы потеряли нашего солиста и большого друга, но мы уже ничего не сможем с этим поделать.
Текст и перевод: Ася Алисултанова
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