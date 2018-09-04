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Майк Шинода: «Я сам не знаю, что будет с Linkin Park»

Спустя год после трагической смерти Честера Беннингтона, один из основателей Linkin Park Майк Шинода впервые приехал в Петербург в рамках сольного турне в поддержку альбома Post Traumatic, посвященного переживаниям утраты соратника и друга. «Собака.ru» удалось поговорить с музыкантом о пережитых эмоциях во время записи альбома и, конечно же, спросить о будущем группы.

Это ваш первый сольный концерт в Петербурге. Какие у вас ожидания?

В фанатском сообществе Linkin Park русские фанаты всегда были известны своей экстраординарностью, страстностью и невероятной поддержкой на концертах. Для нас они имеют очень сильную репутацию. Ребята постоянно придумывают какие-то новые флешмобы и различные активности и этим нас очень удивляют и они всегда очень тепло нас встречают, поэтому я всегда с нетерпением жду выступлений в Петербурге и Москве.

На разогреве у вас был российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов — прим.ред.). Как вам его творчество?

Вообще я не сильно знаком с русской музыкой, но Хаски, конечно же слушал и я в полном восторге. Когда промоутер прислал нам несколько вариантов для разогрева, то Хаски моментально вписался в концепцию концерта. 

Расскажите о своем новом альбоме Post Traumatic. Насколько тяжело давалась запись, учитывая очень тяжелое время для всех участников Linkin Park?

Пластинка – описание всего того, что происходило со мной на протяжении 9 месяцев после ухода Честера. В самом начале все было очень мрачно, я просто перебирал различные идеи и эмоции, которыми был переполнен в тот период. Но в определенный момент появилась какая-то надежда, и концепция пластинки развернулась в сторону будущего – это можно почувствовать во время прослушивания песни Crossing a Line. Эта композиция – и есть «тот самый переломный момент».

Я не сильно думал над технической стороной, жанром или звучанием, все это пришло само. Я просто почувствовал невероятную поддержку всего мира, когда было нелегко, и желание двигаться дальше.

То есть весь процесс записи стал своего рода психотерапией?

Конечно, для меня это определенно было частью терапии, и одна из причин, по которой я назвал альбом Post Traumatic это то, что композиции в нем скорее описывают меня уже после пережитой эмоциональной и психологической травм. Вы знаете, ведь научно доказано, что искусство – очень полезный инструмент для восстановления после сильных потрясений. Лично для меня это отличный способ хорошенько прочистить голову и сконцентрироваться на самых обычных делах. 

Вы видели граффити, посвященное Честеру Беннингтону в Петербурге? 

Я видел его в сети и оно потрясающее. 

  • Цветы у здания посольства США в день самоубийства Честера Беннингтона

Всех волнует вопрос: что будет дальше с Linkin Park? За прошедший год у вас появился ответ?

Я сам бы хотел знать, что будет с Linkin Park, но ответа на этот вопрос у меня нет. Никто из команды не хотел бы оказаться в том положении, в каком мы находимся сейчас. Случилось горе, мы потеряли нашего солиста и большого друга, но мы уже ничего не сможем с этим поделать.
 
Наша работа — максимально трезво оценить ситуацию и сделать лучшее из того, что мы можем. Post Traumatic — альбом-самоанализ, в котором я пытаюсь найти ответ на вопрос «А что же дальше?». Я очень благодарен поклонникам. Когда я стою на краю сцены перед ними, то уже чувствую желание двигаться дальше. Как только мы сами все поймем, наши фанаты, конечно же, узнают о наших планах первыми.

Текст и перевод: Ася Алисултанова

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