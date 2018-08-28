Это космос! Витас выпустил нечеловечески крутой клип совместно с американской группой Nappy Roots

Певец Витас, известный широкой публике благодаря пению фальцетом и сюрреалистичным костюмам, чья музыкальная карьера долгое время находилась в застое, возращается на сцену. Да еще как!

Музыкант (настоящее имя Виталий Грачев) впервые за несколько лет выпустил клип на песню Roll with the Beat, записанный с американской рэп-группой Nappy Roots.