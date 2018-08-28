Это космос! Витас выпустил нечеловечески крутой клип совместно с американской группой Nappy Roots
Певец Витас, известный широкой публике благодаря пению фальцетом и сюрреалистичным костюмам, чья музыкальная карьера долгое время находилась в застое, возращается на сцену. Да еще как!
Музыкант (настоящее имя Виталий Грачев) впервые за несколько лет выпустил клип на песню Roll with the Beat, записанный с американской рэп-группой Nappy Roots.
Действие клипа разворачивается в будущем, в котором Витас бороздит космические просторы на летающей тарелке в роскошном костюме, напоминающем творчество Андрея Бартеньева. Не обошлось без танцев и характерных для музыканта движений языком.
Витас долгое время был очень популярен но только в России, но и за рубежом благодаря его старой записи выступления на одном из «Голубых огоньков». Видео пользуется огромной популярностью благодаря уморительным танцам музыканта и необычной манере пения.
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