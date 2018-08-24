Заработки, мечты о славе и проблемы с полицией: как живут уличные музыканты в Петербурге

Ольга Викторовна

36 лет, выступает 4 года, 7 лет училась в музыкальной школе по классу «Фортепиано»

Когда моей дочери было 14, она вбила себе в голову, что хочет стать уличным музыкантом. Я пыталась ее отговаривать, но когда поняла, что разумные доводы на подростка не действуют, предложила пойти вместе с ней. Мы встали на мостике: она с шляпой и маракасами, а я с гитарой, обе пели. Я, конечно, стеснялась, а ей было хорошо, в 14 лет границы намного шире. Полтора года мы занимались этим регулярно, первое лето целиком держались только на уличном заработке.

Она быстро поняла, что это на самом деле не так просто, как ей казалось, начала жаловаться: «Я не хочу», но я настаивала, чтобы ее наверняка воротило от этого занятия всю оставшуюся жизнь. Мы бегали по вагонам, пели в переходах, она наелась и отказалась от этой идеи. Зато меня теперь не утащить с улицы: неожиданно это стало и работой, и любимым делом.

Я тот сумасшедший музыкант, которому не важно количество людей: я не пою популярные песни, а исполняю то, к чему лежит душа – а она у меня лежит к довольно странным композициям. Их не воспримет тот, кто торопится и бежит, поэтому для меня золотое время – когда прохожие никуда не спешат. Лучше, когда их меньше, чтобы все меня слышали. Конечно, я знаю «Батарейку», но мне ближе что-то более жизнерадостное. Многие музыканты работают на энергии страданий, а я наоборот вижу своей миссией сделать так, чтобы человек улыбнулся, потому что жизнь у нас всех и так довольно сложная. Поэтому в моем репертуаре много советских и детских песен. 50% команд работают исключительно ради денег: играют Цоя каждый день, зарабатывают по 15 000 за вечер на человека, но это не моя история.