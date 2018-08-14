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Земфира собирается записать новый альбом

Земфира заявила о намерении записать новый альбом. Об этом она написала на своей странице в Facebook 14 августа.

«Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю», - сказано в сообщении. 

Также певица рассказала, что за лето у нее накопилось «много пищи для размышлений, много эмоций». Земфира отметила, что концертные выступления ее больше не привлекают, но музыку она все еще любит. 

Последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

 

 

Этим летом Земфира отметилась скандальными высказываниями в адрес певиц Гречки и Монеточки. В середине июля на официальной странице Земфиры «ВКонтакте» появился пост с критикой популярных певиц Гречки и Монеточки. «Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у главной инди-сенсации этого года «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — отметила она.

Позже певица неожиданно ответила на все вопросы, которые ей задавали поклонники в комментариях в ее группе «ВКонтакте». В свою очередь Гречка выложила в своем Instagram пост, в котором поблагодарила Земфиру за критику и написала, что «очень любит ее творчество и уважает как человека».

По мотивам критики Земфиры даже появились футболки, которые продаются в магазине российских дизайнеров Feelosophy.

 


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