Земфира собирается записать новый альбом

Земфира заявила о намерении записать новый альбом. Об этом она написала на своей странице в Facebook 14 августа.

«Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю», - сказано в сообщении.

Также певица рассказала, что за лето у нее накопилось «много пищи для размышлений, много эмоций». Земфира отметила, что концертные выступления ее больше не привлекают, но музыку она все еще любит.

Последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.