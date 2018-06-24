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Группировка «Ленинград» и Семен Слепаков выпустили совместное видео

Группировка «Ленинград» совместно с Семеном Слепаковым выпустила видео на новый сингл «Чемпионы», который иронично рассказывает о победах российской сборной и о том, как весь русский народ радуется футбольным выигрышам и горой стоит за свою страну: «Если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот».

Видео снял петербургский издатель Боря Пиотровский.

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