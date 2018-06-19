Boulevard Depo: «Если вы ищете смысл в рэп-песнях, то вообще к жизни не приспособлены»

Расскажи, как ты начинал в Уфе в середине нулевых, этой информации нигде нет.

Началось все вообще случайно. Мой приятель Gera Pkhat чисто по фану затащил меня на студию, на которой записывался. Это был как раз тот момент, когда старый хип-хоп себя уже дискредитировал, а новый еще толком не возник. Dopeclvb, Yanix — новые биты, новое звучание только появлялись, и все мои знакомые ребята оказались на этой волне. Но Уфа — такой город, где перспектив на развитие нет. У тех, кто пытается что-то сделать, все в итоге получается, но в другом месте. Временной промежуток, когда ты бьешься в закрытые двери и получаешь запал, видимо, играет роль. Это своего рода буфер обмена: ты сидишь в Уфе, как в тепличке, копишь энергию, потом летишь куда-то и начинаешь ее выплескивать.

Как это сделали Юрий Юлианович и Земфира.

Да, конечно. И вот сейчас в новых реалиях случилось то же самое.

Как ты оказался в Петербурге?

Это был 2008 год. Я учился в юридическом институте, а потом родители перебрались в Петербург и говорят: «Может, ты переведешься сюда?» Я согласился и приехал. Но пока дожидался от своего башкирского вуза справок с оценками, прошло полтора года. У меня здесь жила только одна девочка знакомая из Уфы, она порноактрисой была, и больше я никого не знал. Тусовался дома и ходил по городу, рисовал граффити, пока не законнектился с несколькими ребятами с Петроградки.