Google запустил в России стриминговый сервис YouTube Music

Видеохостинг YouTube объявил о запуске в России еще 11 странах музыкального стримингового сервиса YouTube Music и сервиса платной подписки YouTube Premium, говорится в сообщении Google (владелец YouTube). О глобальном запуске сервиса YouTube объявил 17 мая этого года, с 22 мая он стал доступен в США и Евросоюзе. В России в тройку лидеров популярных музыкальных стриминговых сервисов по числу активных пользователей входят «Яндекс.Музыка», Apple Music и Google Play Music. Бесплатная версия YouTube Music предполагает прослушивание музыки с рекламой и без оффлайн-режима. Подписка стоит 169 рублей в месяц для десктоп-версии и приложения на Android.

На iOS цена выше из-за комиссии Apple и составляет 229 рублей в месяц. Подписчики Google Play Музыки сразу получат доступ к YouTube Music Premium. Платная подписка YouTube Music Premium избавляет пользователя от рекламы, а также позволяет скачивать контент. В свою очередь платная подписка YouTube Premium позволяет слушать музыку без рекламы, скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в YouTube, так и в YouTube Music. Помимо этого, премиум-подписка также дает доступ к YouTube Originals — англоязычным шоу и сериалам. Создание шоу для YouTube Premium в России пока не планируется, но в компании не исключили такой возможности в будущем.

По материалам «ДП»