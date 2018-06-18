В Петербурге перед матчем сборных России и Египта бесплатно выступит Billy’s Band
На Фестивале болельщиков на Конюшенной площади 19 июня перед матчем сборных России и Египта выступит группа Billy’s Band. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы концерта.
Выступление музыкантов начнется в 20:00, за час до начала игры. Футбольный матч начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». Вход на концерт бесплатный.
Для российской сборной это будет второй матч в рамках мундиаля. Первая игра прошла со сборной Саудовской Аравии 14 июня - тогда наши футболисты выиграли с разгромным счетом 5:0.
14 июня, в день открытия ЧМ на Конюшенной площади выступила группа «Ночные Снайперы».
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