В Петербурге перед матчем сборных России и Египта бесплатно выступит Billy’s Band

На Фестивале болельщиков на Конюшенной площади 19 июня перед матчем сборных России и Египта выступит группа Billy’s Band. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы концерта.

Выступление музыкантов начнется в 20:00, за час до начала игры. Футбольный матч начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». Вход на концерт бесплатный.

Для российской сборной это будет второй матч в рамках мундиаля. Первая игра прошла со сборной Саудовской Аравии 14 июня - тогда наши футболисты выиграли с разгромным счетом 5:0.

14 июня, в день открытия ЧМ на Конюшенной площади выступила группа «Ночные Снайперы».