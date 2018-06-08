Концерт Земфиры к ЧМ-2018 отменили

Отменены концерты Земфиры для болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде и Калининграде, сообщается на сайте певицы.

Несмотря на переговоры с администрацией и силовыми ведомствами регионов, 5 июня местные власти «категорически запретили проводить любые культурно-массовые мероприятия на крытых площадках» во время мундиаля.

Концерт певицы в Петербурге, тем не менее, состоится. Изначально выступление должно было пройти на Конюшенной площади, где находится фан-зона для болельщиков (и концерт анонсировался как бесплатный), но в итоге его перенесли в Ледовый дворец. Организаторы рассказали «Собака.ru», что это было сделано для обеспечения комфорта зрителей.

В конце мая певица выступила на закрытом концерте для участников и гостей ПМЭФ. Как это было, смотрите в нашей подборке видео.