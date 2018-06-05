«СБПЧ» выступили в «Вечернем Урганте» с песней «Провал»

В пластинке «Мы не спали, мы снились» 12 треков. «Альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.