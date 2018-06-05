«СБПЧ» выступили в «Вечернем Урганте» с песней «Провал»
Группа «Самое большое простое число» («СБПЧ») впервые выступила в программе «Вечерний Ургант» с песней «Провал» из нового альбома «Мы не спали, мы снились» (послушайте его здесь).
Лидер СБПЧ Кирилл Иванов стал номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
В пластинке «Мы не спали, мы снились» 12 треков. «Альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.
В мае у музыкантов вышел клип на песню «У нас есть все». По словам Иванова, композиция является гимном ушедшей любви и «ожиданием чего-то веселого, что ждет нас впереди».
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
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