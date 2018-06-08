Кирилл Иванов: «Музыка – самая простая и доступная человечеству машина времени»

Почему так?

Музыку в России слушают в основном люди от шестнадцати до двадцати восьми. А дальше всем становится не до того, потому что жизнь тяжелая. Тебе сейчас хреново — ты включил то, что слушал в молодости, либо пошел на концерт и перенесся в то время. Музыка срабатывает в этом смысле идеально, как запахи: ты моментально вспомнишь, когда впервые услышал эту песню, что у тебя с ней связано. Это самая простая и доступная человечеству машина времени, куда лучше работающая, чем кино. Но если ты придешь в Европе на любой концерт, то увидишь кучу 50-летних, которым интересно, кто это на сцене, что это за чувачки, которые были на обложке Wire или Mojo. У нас этого почти нет. Мне часто говорят: «Ой, какой у вас сейчас вышел хороший третий альбом». Да ладно, в смысле третий? Третий он только на твоей памяти, у нас он уже восьмой.

Но это удобно, будто отрастаешь заново каждый раз.

Для нас это суперудобно. Потому что многие люди делают одно и то же, по кругу. Но это же скучно невероятно, когда ты воспроизводишь собственные находки, и хорошо еще, если свои.