Кого слушать на фестивале «Стереолето»-2018?

ЛСП

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Аббревиатура в названии группы белорусского рэпера расшифровывается как Little stupid pig. Ироничное отношение к себе и творчеству Олега Савченко, филолога по образованию, не мешает его клипам набирать по 20 миллионов просмотров на Youtube. А на недавних гастролях в Петербурге он был вынужден дать два концерта вместо запланированного одного: билеты на него разлетелись мгновенно. На фестивале ЛСП выступит со специальной программой, которая прозвучит только один раз.

10 июня, 19:40, главная сцена