Кого слушать на фестивале «Стереолето»-2018?
В этом году фестиваль завел ночную программу и проводится на месяц раньше: с 10 по 11 июня. Мы тщательно изучили его лайн-ап и выбрали 17 самых интересных музыкантов: от Franz Ferdinand и The Hatters до Гречки.
«Мальбэк» и Сюзанна
Игравшая томный рок московская группа «Мальбэк» объединила усилия с бойкой украинской дивой Сюзанной Абдуллой несколько лет назад. Коллаборация пошла всем на пользу – вместе они пишут настоящие поп-хиты и даже стали музыкальными гостями «Вечернего Урганта».
10 июня, 18:10, Tbrg open
HMLTD
Изначально группа называлась Happy Meal LTD, но после иска корпорации McDonalds укоротила его до аббревиатуры (впрочем, предупреждающей об ограниченной ответственности за все происходящее на сцене). На британское фрик-кабаре давно молится авторитетный NME, а их концерты похожи то на малобюджетный фильм категории «В», то изысканные шоу, вдохновленные Зигги Стардастом – альтер эго Дэвида Боуи.
10 июня, 19:20, Tbrg open
ЛСП
Аббревиатура в названии группы белорусского рэпера расшифровывается как Little stupid pig. Ироничное отношение к себе и творчеству Олега Савченко, филолога по образованию, не мешает его клипам набирать по 20 миллионов просмотров на Youtube. А на недавних гастролях в Петербурге он был вынужден дать два концерта вместо запланированного одного: билеты на него разлетелись мгновенно. На фестивале ЛСП выступит со специальной программой, которая прозвучит только один раз.
10 июня, 19:40, главная сцена
«Электрофорез»
Электронный дуэт из Петербурга участвовал в музыкальной поддержке Manifesta 10, одной из крупнейших биеннале современного искусства Европы, а на их песню «Эшафот» сделала официальный ремикс калифорнийская группа Xiu Xiu.
10 июня, 20:40, Tbrg open
Milky Chance
Поп-фолк-трио из небольшого немецкого города Кассель проснулось знаменитым после хита «Stolen dance», но не стало бэндом одной песни. В прошлом году они выпустили второй альбом «Blossom», панч-лайном которого стал по-хорошему навязчивый трек «Cocoon».
10 июня, 21:30, Главная сцена
«Пошлая Молли»
Участники харьковской инди-группы во главе с солистом Кириллом Бледным за короткое время стали чуть ли не главными героями новой русскоязычной музыки. Написанные «для стеба» (по признанию Кирилла) истории про «Типичную вечеринку с бассейном» и «8 способов, как бросить дрочить» оказались близки детям до 16 и старше.
10 июня, 22:00, Tbrg open
«Биртман»
Коллектив звучит так, как если бы Высоцкий объединился с ВИА «Песняры» и блогерами: суровая сибирская лирика и развеселые советские пассажи сочетаются с нашими реалиями. Вышедший весной 2018-го альбом «R&B мертв» стал новой высотой для музыкантов. Записали его на легендарной «Мелодии», а сводил материал на студии «ДДТ» Максим Кравцов, известный по работе с «Кирпичами» и Оксимироном.
10 июня, 22:35, Квадро сцена
Йонна Ли (iamamiwhoami)
Шведская певица Йонна Ли долго скрывала, что именно она стоит за электронным проектом iamamiwhoami, а раскрыла тайну лишь на вручении премии «Грэмми», где ее наградили как «Инноватора года».
10 июня, 23:30, главная сцена
Squarepusher
Уроженец британского Эссекса Томас Дженкинсон (aka Squarepusher) – настоящая легенда дрилл-н-бэйса. Какую программу он сыграет на ночной версии «Стереолета» пока неизвестно, но то, что это будет ошеломительно, сомнений нет.
11 июня, 01:10, главная сцена
Mujuice
Техно-романтик Роман Литвинов (ака Mujuice) последнее время не поет на концертах, но 1 июня презентовал новую лайв-программу в честь выхода EP «Хаос». Ее он, скорее всего, сыграет и на петербургском фестивале.
11 июня, 03:00, главная сцена
The Hatters
Цыганский алкохардкор петербургских «шляпников», кажется, стал романтичнее и нежнее, доказательство тому – недавний трек о любви «Наружу изнутри».
11 июня, 16:30, главная сцена
Chkbns
Авторы эскапистских гимнов на безупречном английском, дрим-поп трио Chkbns из сестер Анелии и Эмилии Автандиловых, а также их друга Славы Габриэльяна, выступали в эфире культового американского инди-радио KEXP, а новый альбом записали в Сиэтле. Треки с него они и презентуют на «Стереолете».
11 июня, 16:50, квадро сцена
Увула
Петербургский ансамбль «Увула» восстанавливает в правах на культурную ценность и влияние имена советского рока второго плана. Алексей Августовский, создатель коллектива, собравший свою первую группу пять лет назад, в шестнадцать, в качестве источников вдохновения перечисляет «Звуки Му», «Игры» и «НИИ Косметики».
11 июня, 17:10, Tbrg open
Гречка
Вышедшая из шинели Виктора Цоя и его «Восьмиклассницы» студентка колледжа ЖКХ Анастасия Иванова в декабре выпустила записанный в домашних условиях дебютный альбом «Звезды только ночью» с постпанк-песнями об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления — такая тематика помогла ей встретить 2018-й год уже в статусе «русской Эми Уайнхаус».
11 июня, 18:20, Tbrg open
Cigarettes After Sex
Меланхоличные эмбиент-музыканты из техасского Эль-Пасо выступают в этом году чуть ли не на всех хоть сколько-нибудь значимых европейских фестивалях. Тем приятнее послушать их в Петербурге.
11 июня, 19:40, главная сцена
Carnival Youth
Костяк группы юных латвийских романтиков – близнецы Эмилс и Эдгарс, дети солиста Brainstorm Ренарса Кауперса. Звучание их дрим-попа и нео-фолка получается куда более модным, чем у знаменитого отца, и поют они исключительно по-английски.
11 июня, 20:00, квадро сцена
Franz Ferdinand
Безусловные хедлайнеры фестиваля, развеселые шотландцы Franz Ferdinand, готовят новый альбом «Always ascending», но непременно споют и «Take me out», и «Walk away», чтобы весь зал Arplay подпевал хором.
11 июня, 21:20, главная сцена
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