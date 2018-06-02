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Фоторепортаж: Ноэл Галлахер, автор песен Oasis, дал концерт в Петербурге

Вчера, 1 июня прошел концерт группы Noel Gallagher’s High Flying Birdsсо. Ноэл Галлахер, автор большинства песен Oasis (да, и Wonderwall тоже), основал группу со своим именем в названии назло младшему брату Лиаму, но сольно у него получается, кажется, даже лучше. Доказательство тому вышедший недавно уже третий по счету студийник «Who Built the Moon?».

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#noelgallagher #nghfb старший #oasis в #спб заехал. Ждём брата )

Публикация от Ilya (@ildunkel)


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