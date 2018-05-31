Сергей Шнуров: «Женщин много — я один»
Музыкант Сергей Шнуров снова высказался на тему своего развода с Матильдой (и снова в стихотворной форме). Зарифмованные строчки лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» выложил на своей странице в Instagram.
Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым - предложений лом. Я любил на всю катушку! Всё возьми, - я всё отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, Но какое дело ваше? Всех крутило и ломало Поначалу расставашек. А потом всё тише-тише... Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит И простонет, - как пиздато. Тут и бабке не ходи, Женщин много- Я один.
Напомним, о своем решении расстаться супруги объявили 25 мая. Для поклонников творчества музыканта (и не только для них) эта новость прозвучала как гром среди ясного неба.
В свою очередь Матильда Шнурова выложила в Instagram пост, в котором написала о своих впечатлениях от картины «Дело Собчака», в самом конце сопроводив его комментарием относительно этой печальной новости.
Позже Шнуров написал стихотворение о расставании и также выложил его в Instagram. Не обошлось без нецензурной лексики.
Со своей будущей женой музыкант познакомился в Москве в 2006 году. Одна его знакомая, собираясь на вечеринку, взяла с собой подругу. Сам Сергей вспоминает этот момент так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: "О***ть».
В декабре 2016 года пара отметила 10-летие совместной жизни. «Отгуляли нашу десятку так, что даже свет в здании отключили», - написала тогда Матильда в Инстаграм. А у Сергея были такие стихи:
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