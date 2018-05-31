Noize MC выпустил альбом с хипхоперой «Орфей и Эвридика»

В альбом вошли 30 треков, и над его созданием работели более 10 человек, в том числе Олег Груз, RE-pac, ST, Maestro A-Sid и певица Анастасия Александрина. «Орфей & Эвридика» в 2016 году поставили на сцене.

30 мая музыкант выпустил клип на песню «Без нас» из новой пластинки. Стилистом во время съемок выступил петербургский дизайнер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Алексеев.