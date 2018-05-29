На фестивале «Усадьба Jazz» выступит обладательница «Грэмми» Джосс Стоун
28 июля в ЦПКиО им. Кирова в седьмой раз пройдет один из самых главных летних опен-эйров — «Усадьба Jazz», которому в этом году исполняется 15 лет.
В этом году музыкальные события развернутся на трех площадках — «Партер», «Аристократ» и Jazz Club. Хедлайнером фестиваля этого года станет британская певица Джосс Стоун — обладательница «Грэмми», которая стала самой молодой артисткой, покорившей британские чарты. Единственный раз певица выступала в Москве с сольным концертом в 2016 году.
Также на главной сцене выступит тбилисская группа «Мгзавреби». Их музыка сочетает грузинскую традиционную мелодику в современной и доступной для слушателя форме. На сцене «Партер» также выступит группа Markscheider Kunst и петербургская джазовая вокалистка Лера Гехнер.
Хедлайнерами фестиваля на площадке «Аристократ» в этому году станут японский артист BigYuki, играющий футуристичную музыку, и норвежский квартет Rohey. Он исполнит джаз, подверженный влиянию фанка, неосоула и IDM. Сцена Jazz Club станет настоящей танцевальной площадкой. Помимо этого на фестивале откроют маркет с одеждой местных дизайнеров, фудкорт и детскую площадку. Кроме того, организаторы обещают провести спортивные состязания, квесты и другие развлечения.
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