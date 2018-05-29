На фестивале «Усадьба Jazz» выступит обладательница «Грэмми» Джосс Стоун

28 июля в ЦПКиО им. Кирова в седьмой раз пройдет один из самых главных летних опен-эйров — «Усадьба Jazz», которому в этом году исполняется 15 лет.

В этом году музыкальные события развернутся на трех площадках — «Партер», «Аристократ» и Jazz Club. Хедлайнером фестиваля этого года станет британская певица Джосс Стоун — обладательница «Грэмми», которая стала самой молодой артисткой, покорившей британские чарты. Единственный раз певица выступала в Москве с сольным концертом в 2016 году.