«А что за группа была?»: БГ поблагодарил петербургского полицейского, но тот не узнал музыканта

26 мая на Невском проспекте прошел бесплатный мини-концерт группы «Аквариум» с ее лидером Борисом Гребенщиковым. Выступление проходило рядом с Екатерининским садом. Оно стало промоакцией презентации альбома Гребенщикова «Время N», которая пройдет 7 июня в клубе А2. Альбом «Время N» вышел в феврале.

В конце выступления БГ увидел стажера петербургской полиции, подошел к нем, пожал руку и поблагодарил, на что мужчина, не отрываясь от телефона спросил у лидера «Аквариума»: «А что за группа была?».