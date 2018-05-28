В Петербурге откроется новая концертная площадка Roof Place с pop-up кафе, лекциями и кинопоказами

31 мая на юге Васильевского острова откроется новая концертная площадка Roof Place, сообщили ее представители «Собака.ru». Новое пространство создано организаторами «Классики в темноте» и Roof Music Fest на крыше бывшей кожевенной фабрики (здесь в свое время существовало культурное пространство DOT). Они обещают концерты, кинопоказы, вечеринки, лекции, также на площадке заработает pop-up кафе «Укроп».

Roof Place вмещает до двух тысяч человек. В центре расположен купол с оборудованной концертной сценой, рядом — арочный шатер площадью 130 квадратных метров; два отдельных крытых помещения площадью 115 квадратных метров с выходом на площадку и кальянная. Заведовать фудкортом будет городское кафе «Укроп», они приготовили для гостей healthy-наработки в области фаст-фуда.

«31 мая в 20:00 у нас выступит KREC, это станет одновременно открытием и фестиваля Roof Music Fest и его основной питерской площадки — Roof Place. В дальнейшем она станет базой для проекта наших друзей Roof CINEMA, здесь же мы ждем больших летних концертов от питерских и московских промоутеров. По многим уже идут переговоры» - рассказал управляющий партнер площадки Саша Гамаюнов.

В ближайшее время на Roof Place пройдут концерты Krec, Therr Maitz, SunSay, Ундервуд, Billy's Band, Танцы Минус, Симфоническое кино, Варвара Визбор, IOWA и Animal ДжаZ.



