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Группировка «Ленинград» выпустила новый сингл «Думаю»

Группировка «Ленинград» выпустила новый сингл «Думаю». Послушать песню уже можно в iTunes.

На прошлой неделе на Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат»,  посвященный лидеру группы «Ленинград»и номинанту премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Наша редакция организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к выходу в июне коллекционного номера журнала "Спб.Собака.ru" и предстоящей премии. Во время съемок Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу, вооружившись метлой и сев за руль  поливальной машины.

25 мая музыкант сообщил в своем Instagram, что он и Матильда Шнурова приняли решение расстаться.

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso



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