Группировка «Ленинград» выпустила новый сингл «Думаю»

На прошлой неделе на Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат», посвященный лидеру группы «Ленинград»и номинанту премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Наша редакция организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к выходу в июне коллекционного номера журнала "Спб.Собака.ru" и предстоящей премии. Во время съемок Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу, вооружившись метлой и сев за руль поливальной машины.

25 мая музыкант сообщил в своем Instagram, что он и Матильда Шнурова приняли решение расстаться.