Видео: Как прошел закрытый концерт Земфиры для гостей ПМЭФ
24 мая в Петербурге официально стартует ПМЭФ. За день до этого, 23 мая, для гостей и участников форума прошел закрытый концерт певицы Земфиры. Выступление «нулевого» дня состоялось в зале «Наутилус спейс» на Васильевском острове, на него пришли примерно 2 тысячи человек.
Земфира пела около часа и исполнила свои известные хиты, включая «Хочешь», «П.М.М.Л», «Прогулка». Зрители не отпускали певицу со сцены, и она решила еще раз исполнить композицию «Лондон».
Напомним, певица также приедет в Петербург 12 июля. Изначально планировалось, что она сыграет для болельщиков FIFA на Конюшенной зоне (предполагалось, что концерт будет бесплатным). Однако позже организаторы перенесли выступление в Ледовый дворец - по их словам, решение было принято для обеспечения комфорта зрителей.
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