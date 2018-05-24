Видео: Как прошел закрытый концерт Земфиры для гостей ПМЭФ

Напомним, певица также приедет в Петербург 12 июля. Изначально планировалось, что она сыграет для болельщиков FIFA на Конюшенной зоне (предполагалось, что концерт будет бесплатным). Однако позже организаторы перенесли выступление в Ледовый дворец - по их словам, решение было принято для обеспечения комфорта зрителей.