Земфира даст закрытый концерт в рамках ПМЭФ-2018 на премии газеты «Коммерсант»

23 мая, накануне старта Петербургского экономического форума, в Nautilus Space на Васильевском острове состоится закрытый прием издательского дома «Коммерсант», на котором выступит певица Земфира. Выступление назначено на 21:00.

В апреле стало известно, что певица бесплатно выступит на Конюшенной площади в рамках ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков FIFA. Однако позже оказалось, что вход на концерт будет платным - билеты продают по 3 и 6 тысяч рублей. Площадка, на которой пройдет выступление, вмещает до 15 тысяч человек и включает прилегающую часть набережной реки Мойки и Марсова поля.