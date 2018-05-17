У IOWA вышел новый клип «Молчишь на меня» об эффектной ссоре двух влюбленных

Группа IOWA выпустила новое видео на песню «Молчишь на меня», в котором солистка и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Екатерина Иванчикова показывает, как эффектно и эффективно могут поссориться двое влюбленных.

Одну из ролей в клипе исполнил звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев. Страсти в видео накаливаются до предела: пожар в комнате, гора разбитых стекол и сломанной мебели, и главные герои, которые крушат все на своем пути.