У IOWA вышел новый клип «Молчишь на меня» об эффектной ссоре двух влюбленных
Группа IOWA выпустила новое видео на песню «Молчишь на меня», в котором солистка и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Екатерина Иванчикова показывает, как эффектно и эффективно могут поссориться двое влюбленных.
Одну из ролей в клипе исполнил звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев. Страсти в видео накаливаются до предела: пожар в комнате, гора разбитых стекол и сломанной мебели, и главные герои, которые крушат все на своем пути.
«Самой сложной оказалась сцена с диалогом , который не был запланирован. Мы ведь с Марком не знакомы были раньше, встретились уже на площадке. Импровизировали на ходу, кричали ругательства, распалялись и пару раз Марк поддел меня неосторожным словцом. Мне понравилось играть в эту игру, поняла, что совершенно нет в этом опыта! Никогда раньше не ссорилась с криками, с разбиванием посуды. На съёмках клипа поняла: что-то я определенно потеряла», — делится своими впечатлениями певица.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.