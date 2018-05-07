Концерт Земфиры на Конюшенной площади для болельщиков FIFA перестал быть бесплатным

В продажу поступили билеты на концерт Земфиры в Петербурге, который пройдет 12 июля на Конюшенной площади. Ранее выступление анонсировали как бесплатное.

Купить билеты теперь можно по 3 и 6 тысяч рублей (входной и в фанзону соответственно). Певица сыграет в еще четырех городах, где пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Конюшенная площадь вмещает до 15 тысяч человек и включает прилегающую часть набережной реки Мойки и Марсова поля. С чем связано решение организаторов поменять статус выступления, неизвестно.