Как здание времен Петра I превратили в клуб Blank?

В референсах команды Blank — вечеринки в берлинских техно-клубах Club Der Visionaere и Hoppetosse, а также во франкфуртском Robert Johnson: для тех, кто взрослел на лайвах Boiler Room, следил за новостями индустрии в культовом Mixmag, но уже вырос из DIY-проектов с посредственным звуком и непродуманной инфраструктурой.

За переосмысление индустриальной фактуры здания бывшего завода «Арсенал», построенного еще при Петре I, отвечает трио организаторов — диджей и продюсер Женя Клепалов, Ольга Печкурова и Глеб Гончаренко. Логистику пространства они придумали сами, но к декорированию бывших цехов с шестиметровыми арочными потолками привлекли московский дуэт Freak Fabrique, в портфолио которых значится визуализация площадок чуть ли не всех главных техно-событий страны, в том числе танцполы на петербургских фестивалях Present Perfect и Gamma. Свет и лазерный конструктор из 50 модулей готовили также столичные легионеры — медиахудожники True Light Crew, сотрудничавшие с мировой онлайн-платформой Boiler Room.

На открытии 7 апреля выступят британец Andrew James Gustav — резидент лондонского лейбла Art of Dark, представитель киевского клуба Closer — Noizar, а также Be Kompromissed из краснодарского Lick Brick Studio. Летом во дворе откроется веранда.