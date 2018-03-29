От Thirty Seconds to Mars до «СБПЧ»: 10 альбомов весны

Дельфин «442»

Десятый и самый политизированный альбом музыканта: агрессивным рефреном в нем звучат строки «если правда одна, значит у каждого своя ложь», а в снятом сотрудничающим с «Собака.ru» фотографом Валентином Блохом черно-белом клипе на трек «520» то и дело мелькают уточка и хроники протестов.

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