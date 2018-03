От Thirty Seconds to Mars до «СБПЧ»: 10 альбомов весны

Кортни Барнетт «Tell Me How You Really Feel»

Дебютную пластинку «Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit» австралийская певица выпустила аж три года назад. Второй релиз должен был последовать в 2016-м, но перфекционистка Барнетт продолжила работу, пока альбом не начал звучать так, как ей нужно.

18 мая