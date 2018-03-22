Дельфин выпустил самый злой альбом «442»

«Андрей Лысиков со свойственной ему концептуальной манерой обрисовывает злободневные темы: острые, громкие и необычайно яркие, оставаясь на острие актуальных проблем уже третье десятилетие подряд», — отмечено в описании альбома.

Всего в альбоме семь песен. Дельфин уже выпустил видео на трек «520». В клипе музыкант предстает в образе вождя, а видео сопровождает кадрами общественных беспорядков.