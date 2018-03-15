«Когда ты была здесь»: Юрий Шевчук выпустил клип в память об умершей от рака жене

Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Когда ты была здесь». Юрий Шевчук посвятил его своей жене Эльмире Бикбовой, умершей от рака в возрасте 24 лет. В клипе присутствуют виды Петербурга и кадры из больничной палаты.

В интервью, которое Шевчук дал Юрию Дудю, что долго вообще не мог говорить о супруге. Даже сейчас ему тяжело о ней вспоминать. Шевчук рассказал, что по-настоящему был влюблен в Бикбову и старался как-то помочь избраннице в болезни.

«Нет, шансов ее спасти не было. Мы пытались. У нее был рак мозга. Недавно от этой болезни умер гениальный Хворостовский», — рассказал рокер.