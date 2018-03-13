Весна на вулкане в новом клипе IOWA «Падай»

Группа IOWA выпустила новый клип про дружбу и любовь на песню «Падай». Музыканты отправились встречать весну на Тенерифе, где заодно сделали новое видео. Режиссером клипа стал Иван Трояновский, и при съемках не было использованы ни декорации, ни компьютерная графика - только живописные виды острова.

Ранее у солистки IOWA Кати Иванчиковой и солиста американской рок-группы System of a Dowm Сержа Танкяна вышел совместный клип на песню «Прекрасный день, чтобы умереть» (A fine morning to die), ставшей заглавной музыкальной темой к российской картине «Легенда о Коловрате».