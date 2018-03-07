Шарлотта Генсбур приедет на фестиваль Flow в Хельсинки

Англо-французская певица и актриса Шарлотта Генсбур присоединилась к участникам фестиваля музыки и визуальных искусств Flow в Хельсинки. С 10 по 12 августа в в финской столице также выступят Arctic Monkeys, Lykke Li, Fever Ray, Fleet Foxes, Kevin Morby, Shame, Lake Jons, Kynnet, Kakkahätä-77, Anna Puu, Lxandra и IBE.

Ранее подтвержденными артистами на фестивале стали «крёстная мама панк-рока» Патти Смит, Kendrick Lamar, St. Vincent, Grizzly Bear, Bonobo, Mura Masa, Alma, Sigrid, Brockhampton, Helena Hauff, Moodymann, Kube x Eevil Stöö, Vesta, 3TM in 3D и Onni Boi.

Flow проходит в Хельсинки, на территории неактивной ТЭС, в пешей доступности от центра города. Концепция фестиваля вбирает в себя лучшее из мировой музыкальной индустрии, визуального искусства и гастрономии. Ежегодно Flow входит в число лучших фестивалей мира и представляет мощнейший лайн-ап с диапазоном от инди-рока и хип-хопа до авангардного джаза и андеграундного техно.

На три дня билеты стоят 11 450 рублей (195 евро). Приобрести их можно здесь.