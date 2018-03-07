Концерты Бориса Гребенщикова перенесли на лето

На сайте группы «Аквариум» вечером 6 марта появилось объявление о переносе запланированных концертов Бориса Гребенщикова в Петербурге, Москве, Тель-Авиве, а также городах Сибири и на Волге.

«Любимые Наши Друзья!!! Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение», — говорится в обращении к поклонникам.

Петербургский концерт, который должен был состояться 16 марта в клубе А2, переносится на 7 июня, московский в «Крокус Сити Холле» — с 18 марта на 9 июня. Чуть раньше БГ выступит в Тель-Авиве: там концерт «переехал» с 9 апреля на 21 мая. Новые даты туров по городам Сибири и на Волге еще не определены, однако сообщается, что все купленные билеты будут действовать.

Напомним, ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Бориса Гребенщикова. Сначала СМИ сообщили о его госпитализации из-за проблем с сердцем, потом на официальной странице артиста появилась информация, что он «сильно простудился». Директор «Аквариума» в разговоре с «Фонтанкой» попросил журналистов не заниматься выяснением подробностей и быть солидарными с группой.

По материалам «Фонтанки»