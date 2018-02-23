Певица Manizha к 23 февраля выпустила ролик о плачущих мужчинах
Певица Manizha выпустила ролик-поздравление к Дню защитника Отечества. В небольшом видео появляются плачущие мужчины.
Мужчины делятся самым сокровенным, не стесняясь при этом плакать на камеру. «Everybody hurts, и здорово, когда мы не стесняемся этого», - считает Манижа Сангин. Пользователи Instagram благодарят певицу за откровенность и трогательное послание.
#этокрасиво, когда плачет мужчина. именно так, я поздравляю мужчин сегодня. everybody hurts, и здорово, когда мы не стесняемся этого. быть значит #плакать. ____________________________________________ 👉🏼если согласен, то ставь “+”, если нет, то объясни почему. 👉🏼задай этот вопрос своей аудитории, сделав #репост. 👉🏼мне хочется достучаться до людей, вдруг одному из них это сегодня нужно услышать. ____________________________________________ directed, edited by #manizha в эксперименте честности участвовали: @anton_bystryakov, @kir.parastaev, @rafaeldrk, @cheslaw_, @victor_mikhaylov. mua: @alexandra_gerts, hair: @muakate отдельное спасибо: @vsemogush_ _____________________________________________ #манижа #23февраля #праздник #защитникотечества #мужчина #manizha #instgramru #снятонаiphone
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