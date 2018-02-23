Певица Manizha к 23 февраля выпустила ролик о плачущих мужчинах

Певица Manizha выпустила ролик-поздравление к Дню защитника Отечества. В небольшом видео появляются плачущие мужчины.

Мужчины делятся самым сокровенным, не стесняясь при этом плакать на камеру. «Everybody hurts, и здорово, когда мы не стесняемся этого», - считает Манижа Сангин. Пользователи Instagram благодарят певицу за откровенность и трогательное послание.