У Бориса Гребенщикова вышел новый альбом «Время N» (уже можно послушать!)

Рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Время N». По словам самого исполнителя, пластинка продолжает его предыдущий альбом «Соль», вышедший в 2014 году, и стала второй частью трилогии, для последней части которого музыкант уже сочинил 16 песен. Альбом вышел под псевдонимом БГ, хотя его записала группа «Аквариум».