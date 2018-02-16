У Бориса Гребенщикова вышел новый альбом «Время N» (уже можно послушать!)
Рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Время N». По словам самого исполнителя, пластинка продолжает его предыдущий альбом «Соль», вышедший в 2014 году, и стала второй частью трилогии, для последней части которого музыкант уже сочинил 16 песен. Альбом вышел под псевдонимом БГ, хотя его записала группа «Аквариум».
Альбом записывался на студиях в Петербурге, Лондоне и Лос-Анджелесе с участием нескольких приглашенных артистов. Всего на нем 9 песен. Ранее лидер «Аквариума» прокомментировал новую работу Кирилла Серебренникова, назвав сценарий его фильма о Цое «лживым от начала и до конца».
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