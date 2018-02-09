Премьера: Cats Park выпустили песню Fall
Мечтательная петербургская инди-поп группа Cats Park вернулась после двухлетнего молчания с новой полнометражной версией песни Fall. Мини-альбом, в который войдет эта композиция, а также ремиксы на нее, будет опубликован 23 февраля.
«Песня Fall, которую мы выпустили два с половиной года назад, была первым шагом к нашему новому звучанию. Найдя такой музыкальный баланс, мы захотели поделиться первым результатом как можно скорее. В то время мы выпустили лишь короткую, сжатую версию песни, на которую также сняли видео,» — рассказал нам Алексей Андреев, отвечающий за музыкальную концепцию Cats Park.
«В новой, полной версии песня Fall, на мой взгляд, по-настоящему «задышала». Конечно, хотелось бы выпустить еще более новые вещи как можно скорее, они готовы. Но всему надо созреть,» — говорит певица и автор песен Юлия Худякова.
9 февраля Cats Park выступят в «Aurora Concert Hall» перед концертом «Торба-на-Круче», а 23 февраля презентуют EP в Kuznya House.
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