Премьера: Cats Park выпустили песню Fall

«Песня Fall​, которую мы выпустили два с половиной года назад, была первым шагом к нашему новому звучанию. Найдя такой музыкальный баланс, мы захотели поделиться первым результатом как можно скорее. В то время мы выпустили лишь короткую, сжатую версию песни, на которую также сняли видео,» — рассказал нам Алексей Андреев​, отвечающий за музыкальную концепцию Cats Park.

«В новой, полной версии песня Fall, на мой взгляд, по-настоящему «задышала». Конечно, хотелось бы выпустить еще более новые вещи как можно скорее, они готовы. Но всему надо созреть,» — говорит певица и автор песен Юлия Худякова​.

9 февраля Cats Park выступят в «Aurora Concert Hall» перед концертом «Торба-на-Круче», а 23 февраля презентуют EP в Kuznya House.