Родион Щедрин: «У меня была великая жена, Майя Плисецкая, с которой мне всегда было интересно»

В Петербурге вы обрели свой театр — в Мариинке идет большинство ваших балетов и опер, а «Левша» и «Рождественская сказка» посвящены театру и Валерию Гергиеву.

Я безмерно горд, что Мариинский театр стал моим родным домом. Многие великие оперные и балетные сочинения обрели свою жизнь на этой сцене. Для меня высочайшая честь в какой-то мере к этому ряду примкнуть. Валерий Гергиев с самым добрым вниманием расположен ко всем моим партитурам — это настоящая награда для всякого композитора.

Живете вы в Германии, но остаетесь русским композитором. Где вы ощущаете себя дома — в Москве или Мюнхене?

Россия — моя Родина, мой дом. Быть русским композитором — моя данность, моя культура, мой язык, моя ментальность, мои родители, мои истоки. Это все вместе с кровью моей матери — мое! А в Мюнхен жизнь меня привела, там находится мое музыкальное издательство Schott Music. Права издательства распространяются на весь мир, кроме России, в России права — за мной.

Ваша опера «Очарованный странник» была написана по заказу Нью-Йоркской филармонии, но по повести русского писателя Николая Лескова. Другие сочинения основаны на произведениях Гоголя, Толстого, Набокова. Как вы выбираете те или иные сюжеты?

Русская литература — одна из богатейших в мире. В ней еще бездна нетронутых сокровищ для следующих поколений композиторов. «Очарованный странник» был моим ответом на предложение великого дирижера Лорина Маазеля, который тогда только возглавил Нью-Йоркский филармонический оркестр. Он даже задал мне определенные условия: в пределах полутора часов без антракта, на русском языке и на сюжет, связанный с Россией, чтобы там обязательно была цыганка, церковные песнопения, колокольные звоны. Я ему тут же ответил, что для этого есть замечательный сюжет у Николая Лескова — «Очарованный странник». Он прочел книгу по-английски и отверг. Тогда я предложил ему немецкий перевод Лескова, который гораздо богаче, ярче, выпуклее. Ему понравилось. «Левша» того же автора — одна из моих любимых книг. Я давно мечтал с какой-либо стороны подступиться к ней. Однажды чуть было не договорился писать балет на эту тему, но что-то помешало. И когда Гергиев попросил меня создать оперу для Новой сцены Мариинского, я предложил ему этот сюжет Лескова. Ну, а «Мертвые души» — величайшая книга, своего рода «библия» русского человека, русского характера, русских метаний. Сначала появилась радостная возможность реализовать эту мечту в Большом театре, а после опера была поставлена в Кировском театре с участием Юрия Темирканова.