Певица Луна выпустила новый клип на песню «Поцелуи»
Певица Луна представила видео на песню «Поцелуи» с нового альбома «Остров Свободы».
«Эта песня по-особенному дорога для меня. Первая часть композиции заимствована из стихотворения Роберта Бернса, в переводе Маршака, вторая же часть написана в соавторстве с моим другом», — рассказала она «Собака.ru».
Видео было частично снято на католическом кладбище во Львове и в квартире бабушки самой певицы, а режиссер клипа сделал авангардный монтаж в традициях фестивального кино.
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