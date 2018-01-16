Певица Луна выпустила новый клип на песню «Поцелуи»

Певица Луна представила видео на песню «Поцелуи» с нового альбома «Остров Свободы».

«Эта песня по-особенному дорога для меня. Первая часть композиции заимствована из стихотворения Роберта Бернса, в переводе Маршака, вторая же часть написана в соавторстве с моим другом», — рассказала она «Собака.ru».

Видео было частично снято на католическом кладбище во Львове и в квартире бабушки самой певицы, а режиссер клипа сделал авангардный монтаж в традициях фестивального кино.