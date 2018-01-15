На фестивале Present Perfect выступят Нина Кравиц и Эллен Аллиен

Стали известны имена первых подтвержденных артистов на ежегодном фестивале музыки и современного искусства Present Perfect, который состоится в Санкт-Петербурге 27-29 июля 2018.

Среди них — Nina Kraviz, Ellen Allien, Hessle Audio, Blawan, Lena Willikens, Ron Morelli, Broken English Club и многие другие. Более того уже открыта продажа билетов на основное событие: купить их можно здесь. 

В 2018 фестиваль снова превратится в насыщенный уикенд с серией вечеринок, концертов, образовательных сессий и главного события — 20-часового концерта. 


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Автор: Ася Алисултанова
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