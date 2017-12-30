Сергей Шнуров поздравил всех с Новым годом

Певец, музыкант и шоумен Сергей Шнуров поздравил всех с наступающим 2018 годом. Шнуров сделал это в коротком, меньше минуты, ролике, который разместил в своем Telegram-канале «Тупость, Глупость и Задор».

Лидер группировки «Ленинград», открывая бутылку шампанского, в свойственной ему искрометной манере поздравил с праздником как «мудаков», так и «не мудаков».