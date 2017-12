Billboard назвал лучшие песни 2017 года

Песня Despacito, видео на которую стало самым популярным в истории Youtube, заняла только четвертое место. В июле Despacito стала самой прослушиваемой песней в мире через стриминговые сервисы. Ее также использовал президент Венесуэлы Николас Мадуро для продвижения своей политической кампании.

В топ-10 также вошли: Lul Uzi Vert — XO TOUR Llif3, Humble Кендрика Ламара, Mi Gente — Джей Бальвин, Уилли Уильям, Гарри Стайлз — Sign of the Times, I Feel It Coming в исполнении The Weeknd и Daft Punk, Feel It Still — Portugal. The Man. Рейтинг топ-100 замыкает Леди Гага с песней The Cure.