Billboard назвал лучшие песни 2017 года
Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг лучших песен 2017 года. Главным треком уходящего года стал Bad Liar Селены Гомес. Песня вышла в мае 2017 года и получила много положительных отзывов от критиков и других изданий. Так, сам Billboard назвал ее «самой освежающей» и одной из лучших песен на тот момент.
На втором месте рейтинга - песня американской хип-хоп-певицы Карди Би Bodak Yellow, на третьем — Slide Келвина Харриса и Фрэнка Оушена.
Песня Despacito, видео на которую стало самым популярным в истории Youtube, заняла только четвертое место. В июле Despacito стала самой прослушиваемой песней в мире через стриминговые сервисы. Ее также использовал президент Венесуэлы Николас Мадуро для продвижения своей политической кампании.
В топ-10 также вошли: Lul Uzi Vert — XO TOUR Llif3, Humble Кендрика Ламара, Mi Gente — Джей Бальвин, Уилли Уильям, Гарри Стайлз — Sign of the Times, I Feel It Coming в исполнении The Weeknd и Daft Punk, Feel It Still — Portugal. The Man. Рейтинг топ-100 замыкает Леди Гага с песней The Cure.
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