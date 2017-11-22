Умер Дмитрий Хворостовский

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне. Информацию об этом подтвердили представитель артиста и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.

Ранее певец Дмитрий Маликов также сообщил о смерти Хворостовского в своём твиттере. Позднее он удалил сообщение. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени», — сообщил Маликов агентству РИА «Новости».

Последние несколько лет оперный исполнитель жил в Лондоне. В 2015 году он объявил, что ему диагностировали опухоль мозга и прервал концертную деятельность. Хворостовский проходил лечение в клинике «Роял Марсден» в Лондоне. В конце этого же года он снова начал выступать.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Народный артист России, постоянно сотрудничавший с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско, Роттердама. Он также тесно работал с Мариинским театром: записал с Валерием Гергиевым и оркестром Мариинского театра вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Модеста Мусоргского и оперу «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова.

В дискографии певца более 40 альбомов. На телевизионном конкурсе Би-Би-Си в Кардифе (Великобритания, 1989) он был удостоен звания лучшего исполнителя мира. В 2012 году певец получил премию Opera News Award.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким певца.

