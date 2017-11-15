Певица Бьорк выпустила новый клип на песню Blissing Me
Исландская певица Бьорк выпустила новое видео на песню Blissing Me. Клип опубликовала компания
Amazon Music на официальной странице в Facebook.
Напомним, ранее Бьорк опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Ларса фон Триера во время съемок картины «Танцующая в темноте». По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке. Позже сам датский режиссер опроверг эту информацию.
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