Певица Бьорк выпустила новый клип на песню Blissing Me

Исландская певица Бьорк выпустила новое видео на песню Blissing Me. Клип опубликовала компания 
Amazon Music на официальной странице в Facebook. 

 

 

Напомним, ранее Бьорк опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Ларса фон Триера во время съемок картины «Танцующая в темноте». По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке. Позже сам датский режиссер опроверг эту информацию. 

 


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