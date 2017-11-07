Баста и Паулина Андреева записали кавер на «Посмотри в глаза» Ветлицкой
Актриса Паулина Андреева и музыкант Баста записали кавер-версию песни «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой для фильма «Мифы», который выйдет в широкий прокат 16 ноября.
Автором музыки к каверу стал Андрей Зуев, сочинивший в свое время оригинальную композицию «Посмотри в глаза».
В исполнении Андреевой и Басты композиция прозвучит в финальных титрах «Мифов» - режиссерского дебюта Александра Молочникова. Съемки музыкального клипа состоялись в одном из столичных клубов. Режиссером видео выступил Резо Гигинеишвили («Заложники», «Без границ»), оператором Павел Капинос («Хардкор», «Духless 2»).
Эксклюзивная премьера клипа состоится 8 ноября.
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