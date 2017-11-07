Баста и Паулина Андреева записали кавер на «Посмотри в глаза» Ветлицкой

Актриса Паулина Андреева и музыкант Баста записали кавер-версию песни «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой для фильма «Мифы», который выйдет в широкий прокат 16 ноября.

Автором музыки к каверу стал Андрей Зуев, сочинивший в свое время оригинальную композицию «Посмотри в глаза».