Татарка выпустила новый клип на трек «Pussy Power»

На ютьюб-канале Little Big вышел новый клип Татарки на трек «Pussy Power». Видеоблогер Ира Смелая, родом из Набережных Челнов, известна по блогу «Татарские будни». Ранее она представила свой первый клип на песню «Алтын». Тогда меньше чем за сутки видео успели просмотреть более полумиллиона пользователей YouTube. Дебютный ролик Татарки даже попал в список «100 великих клипов года» по версии «Афиши Daily».

Другой ролик с названием «U can take» за сутки набрал 2 миллиона просмотров. Его снимали в одном из кварталов Таиланда. Ира остается верна своему стилю — она читает клауд-рэп на официальном языке Татарстана. Ее супруг исполнил свою партию на английском.