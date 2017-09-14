Depeche Mode выпустили новое видео на песню Cover Me
Новое видео Depeche Mode на трек Cover Me. По традиции режиссером выступил Антон Корбайн.
14 июля в Петербурге прошел концерт британского коллектива в рамках мирового турне в поддержку альбома Spirit. Как это было, можно посмотреть здесь. Как музыканты провели время в Петербурге, можно узнать здесь. В марте наш редактор Ксения Гощицкая отправилась на пресс-конференцию в Милан и взяла у Дейва Гаана эксклюзивное интервью.
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