«Ленинград» выпустил новый клип на песню «Ч.П.Х.»

Группировка «Ленинград» выпустила новых клип на песню «Ч.П.Х.» — расшифровать этот термин нам не позволяет Роскомнадзор, скажем лишь, что видео посвящено «чисто питерскому характеру».

По сюжету заезжей москвичке — ее роль исполняет солистка группы Флорида Чантурия — объясняют в баре, что такое "Ч. П.Х." Во второй части видео Сергей Шнуров и рэпер ST устраивают рэп-батл.

В ролике также снялись видные жители Петербурга: футболист Александр Кержаков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, журналист Александр Невзоров, рэпер Фараон, психиатр и бизнесмен Андрей Курпатов, совладелица сети «Максидом» Мария Евневич, основатель «Барслона» Андрей Федотов и сам Сергей Шнуров с супругой Матильдой и музыкантами.