«Ленинград» выпустил новый клип на песню «Ч.П.Х.»
Группировка «Ленинград» выпустила новых клип на песню «Ч.П.Х.» — расшифровать этот термин нам не позволяет Роскомнадзор, скажем лишь, что видео посвящено «чисто питерскому характеру».
По сюжету заезжей москвичке — ее роль исполняет солистка группы Флорида Чантурия — объясняют в баре, что такое "Ч. П.Х." Во второй части видео Сергей Шнуров и рэпер ST устраивают рэп-батл.
В ролике также снялись видные жители Петербурга: футболист Александр Кержаков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, журналист Александр Невзоров, рэпер Фараон, психиатр и бизнесмен Андрей Курпатов, совладелица сети «Максидом» Мария Евневич, основатель «Барслона» Андрей Федотов и сам Сергей Шнуров с супругой Матильдой и музыкантами.
Отметим, что о феномене Ч.П.Х. в специальном выпуске журнала «Собака.ru» Сергей Владимирович высказался еще в 2008 году.
Сергей Шнуров
из интервью «Собака.ru» в 2008 году
«Пока существует, и в том, что ЧПХ есть, виноваты не москвичи, которые ввели в оборот эту аббревиатуру, а сами петербуржцы, потому что Петербург, как ни один другой город в России, чувствует и культивирует свою инакость. Кто такие петербуржцы? В каком-то смысле это потомки москвичей, не любивших Москву и уехавших оттуда во главе с Петром I. Сам факт основания Петербурга уже был вызовом старой столице, так что можно считать, что мы первые начали. И именно мы до сих пор не можем успокоиться, все выясняем, кто главнее. Москвичи уже не спорят с нами, они походя бросают аббревиатуру «ЧПХ», но это не очень серьезно. А мы предельно серьезны до сих пор. При каждом удобном случае «москвичи – пидрачи», это по-любому.».
Ранее группировка «Ленинград» выпустила клип «Кольщик» — по сюжету реверсного видео режиссера Ильи Найшуллера в цирке происходит инцидент: паникующие люди обратно бегут в здание, разбитые витрины и машины собираются в целые, а тигр заходит назад в окровавленную клетку. Но по-настоящему культовым стало видео на песню «Экспонат», снятой победительницей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анной Пармос с Юлией Топольницкой в главной роли, где ее героиня собирается на свидание с парнем своей мечты.
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