Робби Уильямс: «Люди в России и правда умеют веселиться»

Кстати про эту песню. В ней вы используете семпл из «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Почему выбор пал на сочинение Прокофьева?

Это знаковое и внушительное музыкальное произведение, а я хотел, чтобы мой трек тоже получился таким — значительным и мощным, так что Прокофьев подошел идеально. Он, конечно, один из величайших классических композиторов. Знаю, что у вас им очень гордятся — и это абсолютно справедливо. Песня, а также клип на нее, где я танцую в камзоле с балеринами и ем гречку, это проецирование на творчество моего характера в преувеличенном виде. Юмор, чудачество, легкомыслие — очень важные мои черты. Я вне политики и предрассудков и не хочу никого оскорбить. Тем более целую страну. И надеюсь, что результат оценили как веселую шутку — что-то в стиле скетчей «Монти Пайтона».

Да, все знают про знаменитое британское чувство юмора. А какие еще стереотипы о жителях Соединенного Королевства справедливы?

Мне кажется, что британцы дружелюбны и реалистичны: не витают в облаках и не питают каких-то иллюзий. Я рос в небольшом городе Сток-он-Трент на севере Англии, где о здешних жителях говорят, что они соль земли. Хотя мой дом сейчас в Лос-Анджелесе, но я все еще провожу довольно много времени в Великобритании.