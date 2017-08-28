Робби Уильямс: «Люди в России и правда умеют веселиться»

Денди и бонвиван приедет 7 сентября в Петербург, а 10 — в Москву в компании папы и пса по кличке Мистер Шоу-бизнес. Не в силах дождаться концерта, мы дозвонились Робби Уильямсу, чтобы раз и навсегда выяснить, как же все-таки "Party Like a Russian".

  • В райдере Робби Уильямса 30 дива­нов и 50 кг льда

  • Бернский зенненхунд Мистер Шоу-бизнес

Ваш новый тур называется The Heavy Entertainment Show — шоу и правда будет еще масштабнее?

Не хочу спойлерить, чтобы не испортить впечатление, но да, в выступ­лении много особенных моментов. Например, когда я пою вместе с папой. Публика всегда очень поддерживает его во время наших номеров, и это по-настоящему классно, что я могу путешествовать с ним. У папы, кстати, есть свой необычный блог о еде. Он сравнивает и ранжирует завтраки в каждом отеле, который мы посещаем. Вообще, мне нравится быть в туре. Я получаю удовольствие от общения с людьми: моей группой, техническим персоналом. Мы как одна большая семья — многие из нас работают друг с другом уже долгие годы.

 

 

Это замечательно. Петербург как раз подходит для семейных прогулок.

К сожалению, вряд ли удастся толком посмотреть город, но я помню еще с прошлого раза, что здесь очень здорово. Со мной еще приедет моя собака, бернский зенненхунд по имени Мистер Шоу-бизнес. Уверен, что вот он точно отправится изучать Петербург. Я с теплом вспоминаю все мои концерты в России, и знаете что — да, люди у вас и правда умеют веселиться. Не могу дождаться, когда спою Party Like a Russian здесь. Уверен, у нас получится одна большая вечеринка.

 

Кстати про эту песню. В ней вы используете семпл из «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Почему выбор пал на сочинение Прокофьева?

Это знаковое и внушительное музыкальное произведение, а я хотел, чтобы мой трек тоже получился таким — значительным и мощным, так что Прокофьев подошел идеально. Он, конечно, один из величайших классических композиторов. Знаю, что у вас им очень гордятся — и это абсолютно справедливо. Песня, а также клип на нее, где я танцую в камзоле с балеринами и ем гречку, это проецирование на творчество моего характера в преувеличенном виде. Юмор, чудачество, легкомыслие — очень важные мои черты. Я вне политики и предрассудков и не хочу никого оскорбить. Тем более целую страну. И надеюсь, что результат оценили как веселую шутку — что-то в стиле скетчей «Монти Пайтона».

Да, все знают про знаменитое британское чувство юмора. А какие еще стереотипы о жителях Соединенного Королевства справедливы?

Мне кажется, что британцы дружелюбны и реалистичны: не витают в облаках и не питают каких-то иллюзий. Я рос в небольшом городе Сток-он-Трент на севере Англии, где о здешних жителях говорят, что они соль земли. Хотя мой дом сейчас в Лос-Анджелесе, но я все еще провожу довольно много времени в Великобритании.

 

 

Вы забыли про такую характерную черту, как безупречный вкус в одежде. У вас же даже есть своя марка.

Да, Farrell позиционируется как бренд с классической английской одеждой и назван в честь моего дедушки, который на него меня вдохновил. Он был замечательным человеком. Что касается моих предпочтений, я люблю разных дизайнеров и модные дома — от Тома Форда и Ива Сен-Лорана до Гуччи. Мои костюмы для The Heavy Entertainment Show создавал Нил Барретт, и это была большая честь поработать вместе — он отличный парень, а его вещи просто восхитительны.

 

 

Выступления в России станут финальным аккордом вашего тура. Что вам помогает перезаряжаться в ходе него и, что называется, «не растерять» себя?

Для меня как человека, страдавшего от алкогольной и наркозависимости, очень важны дисциплина и диета. Я стараюсь перед выступлениями есть много белка, чтобы поддерживать свой энергетический баланс на должном уровне. Не меньшее значение имеют отдых и встречи с семьей. Это то, что дает мне чувство стабильности и напоминает, зачем я вообще все это делаю.

Концерт Робби Уильямса 7 сентября в «Ледовом дворце»

Текст: Елена Анисимова

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock, официальный Twitter Робби Уильямса

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