Денди и бонвиван приедет 7 сентября в Петербург, а 10 — в Москву в компании папы и пса по кличке Мистер Шоу-бизнес. Не в силах дождаться концерта, мы дозвонились Робби Уильямсу, чтобы раз и навсегда выяснить, как же все-таки "Party Like a Russian".
Робби Уильямс: «Люди в России и правда умеют веселиться»
Ваш новый тур называется The Heavy Entertainment Show — шоу и правда будет еще масштабнее?
Не хочу спойлерить, чтобы не испортить впечатление, но да, в выступлении много особенных моментов. Например, когда я пою вместе с папой. Публика всегда очень поддерживает его во время наших номеров, и это по-настоящему классно, что я могу путешествовать с ним. У папы, кстати, есть свой необычный блог о еде. Он сравнивает и ранжирует завтраки в каждом отеле, который мы посещаем. Вообще, мне нравится быть в туре. Я получаю удовольствие от общения с людьми: моей группой, техническим персоналом. Мы как одна большая семья — многие из нас работают друг с другом уже долгие годы.
Life's not so bad... 😉https://t.co/621GHwGbmp pic.twitter.com/igBUDK3tyG— Robbie Williams (@robbiewilliams) 7 декабря 2016 г.
Это замечательно. Петербург как раз подходит для семейных прогулок.
К сожалению, вряд ли удастся толком посмотреть город, но я помню еще с прошлого раза, что здесь очень здорово. Со мной еще приедет моя собака, бернский зенненхунд по имени Мистер Шоу-бизнес. Уверен, что вот он точно отправится изучать Петербург. Я с теплом вспоминаю все мои концерты в России, и знаете что — да, люди у вас и правда умеют веселиться. Не могу дождаться, когда спою Party Like a Russian здесь. Уверен, у нас получится одна большая вечеринка.
Кстати про эту песню. В ней вы используете семпл из «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Почему выбор пал на сочинение Прокофьева?
Это знаковое и внушительное музыкальное произведение, а я хотел, чтобы мой трек тоже получился таким — значительным и мощным, так что Прокофьев подошел идеально. Он, конечно, один из величайших классических композиторов. Знаю, что у вас им очень гордятся — и это абсолютно справедливо. Песня, а также клип на нее, где я танцую в камзоле с балеринами и ем гречку, это проецирование на творчество моего характера в преувеличенном виде. Юмор, чудачество, легкомыслие — очень важные мои черты. Я вне политики и предрассудков и не хочу никого оскорбить. Тем более целую страну. И надеюсь, что результат оценили как веселую шутку — что-то в стиле скетчей «Монти Пайтона».
Да, все знают про знаменитое британское чувство юмора. А какие еще стереотипы о жителях Соединенного Королевства справедливы?
Мне кажется, что британцы дружелюбны и реалистичны: не витают в облаках и не питают каких-то иллюзий. Я рос в небольшом городе Сток-он-Трент на севере Англии, где о здешних жителях говорят, что они соль земли. Хотя мой дом сейчас в Лос-Анджелесе, но я все еще провожу довольно много времени в Великобритании.
Вы забыли про такую характерную черту, как безупречный вкус в одежде. У вас же даже есть своя марка.
Да, Farrell позиционируется как бренд с классической английской одеждой и назван в честь моего дедушки, который на него меня вдохновил. Он был замечательным человеком. Что касается моих предпочтений, я люблю разных дизайнеров и модные дома — от Тома Форда и Ива Сен-Лорана до Гуччи. Мои костюмы для The Heavy Entertainment Show создавал Нил Барретт, и это была большая честь поработать вместе — он отличный парень, а его вещи просто восхитительны.
Выступления в России станут финальным аккордом вашего тура. Что вам помогает перезаряжаться в ходе него и, что называется, «не растерять» себя?
Для меня как человека, страдавшего от алкогольной и наркозависимости, очень важны дисциплина и диета. Я стараюсь перед выступлениями есть много белка, чтобы поддерживать свой энергетический баланс на должном уровне. Не меньшее значение имеют отдых и встречи с семьей. Это то, что дает мне чувство стабильности и напоминает, зачем я вообще все это делаю.
Концерт Робби Уильямса 7 сентября в «Ледовом дворце»
Текст: Елена Анисимова
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock, официальный Twitter Робби Уильямса
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