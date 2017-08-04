Рэпер Джей Зи опубликовал на своем официальном Youtube-канале клип с нового альбома «4:44», который 30 июня эксклюзивно вышел на Tidal. Видео снято на трек «Adnis».

Главную роль в клипе исполнил оскароносный актер Махершала Али. Актер получил статуэтку в этом году за роль в драме «Лунный свет». Он исполнил роль боксера который тренируется то с грушей, то с другим актером Дэнни Гловером.