Вышел клип Джей Зи на трек «Adnis» с Махершалой Али в главной роли

Рэпер Джей Зи опубликовал на своем официальном Youtube-канале клип с нового альбома «4:44», который 30 июня эксклюзивно вышел на Tidal. Видео снято на трек «Adnis».

Главную роль в клипе исполнил оскароносный актер Махершала Али. Актер получил статуэтку в этом году за роль в драме «Лунный свет». Он исполнил роль боксера который тренируется то с грушей, то с другим актером Дэнни Гловером.

 

 

Песня «Adnis» была названа в честь отца Джей Зи. Режиссером клипа стал Марк Романек, который до этого снимал для рэпера «99 Problems», «Picasso Baby», а также клип из нового альбома «The Story of O.J.».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Пол Маккартни сыграл на барабанах вместе с Foo Fighters

Илья Лагутенко превратился в космического злодея в новом клипе «Мумий Тролля»

В третьем сезоне «Настоящего детектива» сыграет Махершала Али

Как дебют российской группы Horja попал в топ iTunes?

БГ представил философскую песню с матерным словом

Опубликован рейтинг самых популярных петербургских музыкантов

Певица Луна выпустила клип «Огонёк»

Ксения Собчак станет ведущей новой «Фабрики звезд»