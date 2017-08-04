Вышел клип Джей Зи на трек «Adnis» с Махершалой Али в главной роли
Рэпер Джей Зи опубликовал на своем официальном Youtube-канале клип с нового альбома «4:44», который 30 июня эксклюзивно вышел на Tidal. Видео снято на трек «Adnis».
Главную роль в клипе исполнил оскароносный актер Махершала Али. Актер получил статуэтку в этом году за роль в драме «Лунный свет». Он исполнил роль боксера который тренируется то с грушей, то с другим актером Дэнни Гловером.
Песня «Adnis» была названа в честь отца Джей Зи. Режиссером клипа стал Марк Романек, который до этого снимал для рэпера «99 Problems», «Picasso Baby», а также клип из нового альбома «The Story of O.J.».
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