Ксения Собчак станет ведущей новой «Фабрики звезд». Передача, на которой готовят будущих звезд российской эстрады, вернется на экраны осенью и будет идти на телеканале «Муз-ТВ». Главным наставником будущих звезд российской эстрады станет продюсер Виктор Дробыш.

На место Собчак также претендовали ведущая Лера Кудрявцева и победительница «Фабрики» 2007 года Ирина Дубцова. Напомним, недавно Ксения Собчак вошла в рейтинг самых богатых российских знаменитостей журнала Forbes.