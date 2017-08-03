Ксения Собчак станет ведущей новой «Фабрики звезд»

Ксения Собчак станет ведущей новой «Фабрики звезд». Передача, на которой готовят будущих звезд российской эстрады, вернется на экраны осенью и будет идти на телеканале «Муз-ТВ». Главным наставником будущих звезд российской эстрады станет продюсер Виктор Дробыш.

На место Собчак также претендовали ведущая Лера Кудрявцева и победительница «Фабрики» 2007 года Ирина Дубцова. Напомним, недавно Ксения Собчак вошла в рейтинг самых богатых российских знаменитостей журнала Forbes.

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